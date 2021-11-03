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Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda flaş gelişme!

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 18:59 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 18:59

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili dava açıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır  Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
Tutuklu bulunan Veli Keleş, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Ali Çalık ve  Ali Keleş'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
 
Olay
 
Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesinde 30 Temmuz'da bir evde 7  kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi  sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini  belirlemişti.
 
Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet  zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği mahkemece  cezaevine gönderilmişti. İki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine  gönderilen 2 zanlı hakkında da 7 Ekim'de tutuklama kararı verilmiş, cinayetle  ilgili tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.
 
Başsavcılık tarafından hazırlanıp sunulan iddianamede, Altun hakkında,  öldürme olayına ilişkin, "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme"  suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
 
Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal"  suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan  3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle  cezalandırılması istenmişti.
 
Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim  Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu),  Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun  Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten  öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,  "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle  cezalandırılmaları istenmişti.
 
Olayın asli faili Mehmet Altun'un eşi Zehra Altun, babası İbrahim,  annesi İsmahan Altun hakkında kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması nedeniyle  tahliyelerine karar verilmişti.
 

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