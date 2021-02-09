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Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

09 Şubat 2021 Salı - 19:05 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 19:35

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ve çevre illerde hissedildi. Depremin ardından 4.1 ve 4 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.


Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4.7 büyüklüğünde 18.52'de 4.0 büyüklüğünde 18.53'te ise 4.1 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen üç deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.
 
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
 
İçişleri Bakanı Süleymen Soylu depremin ardından, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.
 

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