Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4.7 büyüklüğünde 18.52'de 4.0 büyüklüğünde 18.53'te ise 4.1 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen üç deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleymen Soylu depremin ardından, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.