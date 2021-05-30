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Konya'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu

AA |  30 Mayıs 2021 Pazar - 20:09 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 20:09

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi.


İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Güllükuyu Mevkisi'nde tarlada su  boruları yerleştiren Bekir İlhan (17), yakındaki dedesine ait tarlaya gitti.
 
Döndüğünde tarlasında obruk olduğunu farkeden İlhan, büyük korkuya  kapıldı. İlhan'ın haber vermesi üzerine bölgedeki yaşayanlar tarlaya gelerek  obruğu inceledi. Obruğun, 3 metre çapında ve yaklaşık 65 metre derinlikte olduğu  görüldü.
 
Tarlada 2 gün önce yonca biçildiği ve balya yapılıp kamyonlara  yüklendiği belirtildi.
 
Obruğu gören Bekir İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük korku  ve panik yaşadığını anlattı.
 
Akşam saatlerine kadar tarlada çalıştığını ifade eden İlhan, şunları  kaydetti:
 
"Sabah tarla içerisinde obruk yoktu. Erken saatlerde kalktım, sulama  borularını değiştirdim. Sonra diğer tarlaya gittim, geldim. Döndüğümde tarlanın  ortasında farklılık gördüm. Yanına yaklaşmaya çalıştım ama biraz korktum. Korkumu  yenerek yaklaştığımda obruk olduğunu farkettim ve hemen dedeme haber ettim.  Tarlada yonca ekiliydi. Birkaç gün önce onun hasadı yapıldı ve balyalar yapıldı.  Obruğun olduğu tarlada kamyon ve işçiler vardı. Allah'tan o sırada oluşmadı."
 
Tarla sahibi ise daha önce de yakındaki başka bir tarlada 2 obruk  oluştuğunu vurgulayarak, "Bu bölgede birkaç tane daha obruk bulunuyor. Tarlada  çalışınca korku yaratıyor." diye konuştu.
 
Öte yandan obruk yeni oluştuğu için zaman zaman çökmeler devam ediyor.
 

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Konya Karapınar obruk
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