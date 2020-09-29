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Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

29 Eylül 2020 Salı - 14:42 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 14:44

Konya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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