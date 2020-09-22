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Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

22 Eylül 2020 Salı - 22:30 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 22:30

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Konya'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.


AFAD'da yer alan bilgiye göre Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin saati 21.22 olarak belirtilirken derinliği 6.9 km. olarak açıklandı.

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