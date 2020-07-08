Konya Cihanbeyli TOKİ sonuçları - Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

Konya TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Konyalılar, TOKİ Konya kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları 2020 saat 13.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Konya Cihanbeyli kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…
KONYA CİHANBEYLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ
TOKİ Konya kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA ÇEKİLİŞİ
CİHANBEYLİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020
KONYA CİHANBEYLİ TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek