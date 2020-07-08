08 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.603 0.22 EURO 7,7500 0.17
USD 6,8660 0.12 ALTIN 398,130 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Konya Cihanbeyli TOKİ sonuçları - Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:57 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 12:57

Konya İli Cihanbeyli İlçesi 200/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi, Konyalılar tarafından takip ediliyor. TOKİ Amasya kura sonuçlar merak ediyor. 2+1 140, 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Konya TOKİ kura çekilişi, saat 13.00’de çekilecek. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek Konya Cihanbeyli kuraları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları…


Konya TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Konyalılar, TOKİ Konya kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları 2020 saat 13.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Konya Cihanbeyli kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…

KONYA CİHANBEYLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ Konya kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA ÇEKİLİŞİ

CİHANBEYLİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

KONYA CİHANBEYLİ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek

 

ETİKETLER

Konya Cihanbeyli Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları Konya toki kura sonuçları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.