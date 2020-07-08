Konya Beyşehir TOKİ kura sonuçları 2020 – Beyşehir TOKİ çekiliş sonuçları

Beyşehir TOKİ kura sonuçları, 6 Temmuz saat 14.00’de çekilen kuraların ardından belli oldu. Noter huzurunda canlı olarak çekilen Beyşehir TOKİ çekilişi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. İşte Konya Beyşehir TOKİ kura sonuçları 2020…

Konya Beyşehir TOKİ kura sonuçları 2020, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlandı. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından da kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesine eklendi.

BEYŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

KONYA BEYŞEHİR CİHANBEYLİ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek