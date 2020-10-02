Konutta maliyetler artıyor! Zamdan önce son fırsat

Maliyetlerin yükselmesiyle birlikte konut fiyatlarında artış yaşanacak. Yeni yapılan konutların fiyatı eski konutlara göre daha yüksek olacak.

Kamu bankalarının haziranda başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi. Kampanyanın etkisiyle 3 ayda 590 bin konut satıldı, 8 aylık satışlar 1 milyonu aştı. Kampanya sonrası faizler yeniden yüzde 1 seviyesine gelse de konutta fırsat devam ediyor. Peki konutta nasıl bir fırsat var?

YÜKSEK MALİYETLE İNŞA EDİLECEK

Hem faiz indirimi hem de ödemesiz dönemli kampanyalarla satışlar artınca ikinci el ve sıfır konutlarda stoklar da hızla azaldı. Üreticiler, ellerindeki konutlar bitince yeni yatırımlara yönelmeye başladı, pandemiye rağmen yeni ruhsat alımlarında artışlar görüldü. Ancak yeni binalar, inşaat malzemelerine gelen zamlardan etkilenerek daha yüksek maliyetle inşa edilecek.

ZAMLAR ETKİLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı verilere göre, temmuzda inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 0.95, yıllık yüzde 9.17 artış gösterdi. Malzeme ve işçilik endeksinde de yükseliş devam ederken, bina inşaatı özelinde maliyetler aylık yüzde 0.75, yıllık yüzde 9.59 arttı. Maliyetteki artışta inşaat malzemelerine özellikle demir ve çimentoya yapılan zamlar etkili.

TEPKİ GÖSTERDİ

Nisandan bugüne inşaat demirine yaklaşık yüzde 35, çimentoya ise yaklaşık yüzde 30 zam yapıldı. Demirin ton fiyatı 3 bin liradan 4 bin 250 liraya çıktı. İnşaat sektörü bu zamlara tepki gösterdi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, demir ve çimento üreticilerine ‘bindiğiniz dalı kesmeyin’ uyarısı yaptı. Malzeme üreticileri ise fiyat baskısına maruz kaldıklarını açıkladı.

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Konut üreticileri ise maliyetler artsa da 2 yıldır fiyatlara zam yapmadıklarını savunuyor. 2019’da sektördeki durgunluk, bu yıl da pandemi nedeniyle fiyatları artırmayan sektörün zam yapması kaçınılmaz. Uzmanlar, işte bu ortamda faizler yüksek olsa bile fiyatların düşmeyeceğini hatta artacağını vurgulayarak, konut alımını bekleten vatandaşa fiyat fırsatını kaçırmamasını tavsiye ediyor.

REIDIN ile GYODER’in ağustos ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamlarına göre, adet bazında yüzde 9.44 erime gözlendi. Temmuzda stok erime hızı yüzde 11.78, haziranda yüzde 11.96 oranında gerçekleşmişti. Bu hızlı düşüşte konut kredisi faiz oranlarının yüzde 0.64 seviyesinde olması etkili oldu. Faizlerin yüzde 1 bandında olduğu dönemde stok erime hızı yüzde 3’lerdeydi.

"DAYANACAĞIZ"

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, demir ve çimentoya gelen zamları anında fiyatlara yansıtma niyetinde olmadıklarını belirterek, “Herkesin şu dönemi kenetlenip gayret içinde geçirmesi gerekiyor. Mücadelede herkesin topyekün birleşmesi lazım. Biz üreticiler olarak zamlara dayanabileceğimiz kadar dayanacağız ve şu an zam yapma niyetinde değiliz. Vatandaşımız da bu fırsatı kaçırmasın. Zamlar yansıtıldığında bu fiyatlarda konut bulamazlar” diye konuştu. (Posta)