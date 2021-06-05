Konutlar için flaş karar! 1 Temmuz'a kadar değişecek, kullanılamayacak...

Konutlarda yeni dönem başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Devreye alındı. 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek ve artık kullanılamayacak. Değerli konutta vergi uygulaması devreye girdi. İmar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler ise 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Yeni düzenlemeyle imar planlarında görülen 'h (yükseklik) serbest' ibaresi artık kullanılamayacak. İmar planlarında, kamu hizmetine tahsis amacıyla mülkiyet hakkına getirilen sınırlandırmalar ile hukuki el atmadan kaynaklı vatandaşı mağdur eden uygulamalar sona erecek.

Konutta yeni dönem başladı! Değerli konut ta vergi uygulaması devreye girerken, imar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz 'a kadar değiştirilecek. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. Yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak. Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak.

BELEDİYELER "H SERBEST" MADDESİNİ DEĞİŞTİRECEK

Hükümet geçen yıl İmar Kanunu'nda önemli değişikliklere giderken bazı düzenlemeler bu yıl uyulamaya giriyor. Değer Konut Vergisi'ne ilişkin mükellefiyet bu yıl başladı. Şubat ayında beyanname verilen değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için ödeniyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce değer belirleme uygulamasına son verilirken, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınıyor. İmar Kanunu'na eklenen maddeyle, planlarda yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek. Bütün belediyeler ve idareler meclis kararları ile 1 Temmuz 2021'e kadar "h serbest" maddesini değiştirecek. Değiştirmeyen belediyeler inşaat ruhsatı düzenlemeyecek.

YÜKSEKLİĞİ ARTIRAN PLANA GEÇİT YOK

Bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak, Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılacak. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak.

İMAR PLANI İZLEME SİSTEMİ KURULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında da imar planı izleme sisteminden toplu konut projelerine kadar birçok başlıkta vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak düzenlemeler yer alıyor. İmar planı izleme ve denetleme sistemiyle parselasyon işlemlerinde vatandaşın yaşadığı mağduriyet giderilecek. Hukuki belirliliğin güçlendirilmesi için imar planlarındaki değişikliklerden kaynaklı uygulamada yaşanan sorunlara karşı tedbir alınacak.

VATANDAŞ MAĞDURİYETİ BİTECEK

İmar planlarında, kamu hizmetine tahsis amacıyla mülkiyet hakkına getirilen sınırlandırmalar ile hukuki el atmadan kaynaklı vatandaşı mağdur eden uygulamalar sona erecek. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'nin mülkiyet hakkına ilişkin içtihatlarının tapu ve kadastro işlemlerinde etkin bir şekilde dikkate alınması sağlanacak. Bu amaçla personele yönelik farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenmesi dâhil gerekli tedbirler alınacak.

KONUT İÇİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Yeni dönemde vatandaşların taleplerine, ihtiyaçlarına uygun konut ve çevreleri tasarlanacak. Konut yapımı yerleşmelerin gelişme eğilimi ve özelliklerine göre yönlendirilecek. Alt gelir gruplarının konut sorununu çözmek amacıyla uygun yapım ve finansman yöntemleri geliştirilecek. Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konutlar inşa edilecek. Yaşlıların karşılaşabileceği düşme ve kazaların asgari düzeye indirilmesi için konut içi ve çevreye yönelik düzenlemeler yapılacak. Yeni inşa edilecek binalarda zemin kaplama malzeme seçiminin ve yaya yürüme yüzeylerinin uygunluğunun sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mevcut çalışmalara yönelik işbirliği çalışmaları sürdürülecek.