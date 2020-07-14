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Konut satışları haziranda yüzde 209 arttı

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 10:05 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 10:05

Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu


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