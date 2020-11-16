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Konut satışları 10 ayda 1,3 milyon adede yaklaştı

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 14:59 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 15:02

Ocak-ekim döneminde konut satışları 1,3 milyon adede yaklaşırken, sektör temsilcileri faizlerin artmasına rağmen yıl sonunda 1,5 milyon adet rakamının yakalanabileceği görüşünde birleşiyor.


Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, ocak-ekimde konut satışları geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı.
 
Haziranda başlatılan düşük kredili destek kampanyası sayesinde rekor  kıran konut satışları, faizlerin yüzde 1'in üzerine çıkmasıyla yavaşlamaya  başladı. Ekimde faiz oranlarının yükselmesine rağmen konut satışları 120 bine  yaklaşırken, sektör temsilcileri son iki ayda düşüş trendi devam etse de yıl  genelinde 1,5 milyon adet rakamına yaklaşılacağı görüşünde.
 
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı  Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekimde  konut satışlarında 22 bin 270 adetle İstanbul'un başı çektiğini belirterek, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Hazirandan itibaren hükümetin teşvikleri ve gayrimenkul firmalarının  kampanyalarıyla ivme gösteren konut satışlarımızda ağustosta konut faizlerinin  yüzde 1'in üzerine çıkmasıyla kademeli olarak bir düşüş yaşanacağını  öngörüyorduk. Geçen aya göre bir düşüş olsa da büyük bir düşüşten söz edemeyiz.  Talep hala var. Vatandaşlarımız konut almaya devam ediyor. Bu rakam, son 5 ayın  en düşük rakamı olsa da tarihsel ortalamalara göre belli bir seviyeyi koruduğu  anlaşılıyor."
 
Elmas, ekimden büyük kaybın ipotekli satışlarda yaşandığını  kaydederek, bu alandaki satışların yüzde 49,3 azalışla 25 bin 566 olarak  gerçekleştiğini söyledi.
 
Yılın 10 ayına ilişkin rakamların vatandaşlardaki konut alma iştahının  devam ettiğini gösterdiğini dile getiren Elmas, "Pandemi dönemini yaşadığımız  karantina sürecindeki ayları dışında tutarsak geçen yıla oranla elde ettiğimiz bu  artış ciddi bir başarıdır." diye konuştu.
 
"Yıl sonunda tüm zamanların rekorunu bekliyoruz"
 
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yükselen faizlerin  konut satışlarında geri çekilmeye neden olduğunu belirterek, buna rağmen 10 aylık  dönemde yüzde 27'lik artış yaşandığını söyledi.
 
Özgün, "10 ayda 1,3 milyon adede yaklaşan konut satış rakamlarının yıl  sonunda 1,5 milyonu bulabileceğini düşünüyoruz. Bu rakam tüm zamanların rekoru  olacaktır." dedi.
 
 Türkiye'de ev sahipliği oranının her geçen yıl kısmen de olsa  düştüğünü dile getiren Özgün, bu nedenle konuta talebin devam edeceğini ve  faizlerin düşmesi gerektiğini anlattı.
 
 "Faizler yüzde 1'in altına düşmeli"
 
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ekimde yerli  yatırımcı açısından bir gerileme yaşandığını belirterek, "Bunun ana sebebi faiz  oranlarındaki yükseliş. Rekor kıran satışları yeniden yakalayabilmemiz için faiz  oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli." ifadelerini kullandı.
 
Yerlide ekimde yaşanan kaybı yabancıyla telafi ettiklerini dile  getiren Özyurt, ekonomi yönetimindeki değişikliklerin yabancı yatırımcıya yeşil  ışık yaktığını söyledi.
 
Özyurt, "Yerlide görülen rekordan sonra gerileme olsa da yabancılarda  hızlanma başladı. 2020'de eriyen stokların etkisiyle 2021 yılı, yeni projeleri  konuştuğumuz bir yıl olacak." diye konuştu.
 
Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, faiz  oranlarındaki yükselişin yerli yatırımcının temkinli davranmasına neden olduğunu  belirterek, faizin düşürülmesi yönünde adımların atılması halinde yeniden çok  yüksek rakamların görülebileceğini kaydetti.
 
Konut satışında bugüne kadar görülen en yüksek rakamın 1 milyon 409  bin adet olduğunu dile getiren Akkuş, yıl sonunda 1,5 milyon adede  yaklaşılacağını bildirdi.
 
Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, yerli konut  alıcısının her koşulda sektöre yatırım yapmaya hazır olduğunu kaydederek,  pandeminin en etkili döneminde bile yatırımların destek paketi sayesinde hız  kesmediğini söyledi.
 
Bahadır, "Buradaki en önemli kriter, faiz oranlarının uygun oranlara  düşürülmesi. Vatandaşlarımızın eve talebi sürüyor. Burada sadece erteliyorlar.  Faizlerdeki düşüşle birlikte harekete geçilecek." dedi.

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