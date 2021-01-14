Konut satış istatistikleri açıklandı! Rekor kırdı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 2020 yılında, yüzde 11.2 artışla 1 milyon 499 bin 316 konut satışı gerçekleşti. Konutların 892 bin 347'sini erkekler, 483 bin 7'sini kadınlar satın aldı. 123 bin 962'si ise ortak satın alındı.

TÜİK 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde konut satış sayılarıyla ilgili istatistikler yayımlandı.

Buna göre, konut satışı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak, 1 milyon 499 bin 316 oldu.

Ocak- Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türleri ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 oldu.

2020 yılında ipotekli satışların payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 oldu.

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA

2020'de ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740, ikinci el konut satışları da yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, ikinci el konut satış oranı yüzde 68,7 oldu. Konut satışlarında 2020 yılında, İstanbul 265 bin 98 konut ve yüzde 17,7 payla ilk sırayı aldı. 157 bin 95 konut ve yüzde 10,5 payla Ankara ikinci, 93 bin 457 konut ve yüzde 6,2 payla İzmir üçüncü sırada. En az satış ise 192 konutla Ardahan 'da oldu.

ARALIKTA 105 BİN 981 KONUT SATILDI

2020 Aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 azalışla 105 bin 981 konut satıldı. İstanbul 20 bin 236 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre 9 bin 990 konut ve yüzde 9,4 payla Ankara, 5 bin 794 konut ve yüzde 5,5 payla İzmir sıralanıyor. Düşük olduğu iller 18 konutla Ardahan, 20 konutla Hakkari ve 100 konutla Bayburt oldu. İpotekli konut satışları yüzde 70,9 azalarak 14 bin 631 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 251 konut ve yüzde 22,2 payla ilk sırayı, 2 konutla Hakkari son sırayı aldı. Diğer konut satışları ise yüzde 39,8 azalarak 91 bin 350 oldu. İstanbul 16 bin 985 konut satışıyla ilk sırayı, 15 konutla Ardahan son sırayı aldı. İlk defa satılan konut sayısı yüzde 51,1 azalarak 36 bin 898 oldu. İkinci el konut satışları yüzde 45,4 azalış göstererek 69 bin 83 oldu.

KONUTLARIN YÜZDE 32.2'SİNİ KADINLAR ALDI

2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konutun 892 bin 347'si erkeklere, 483 bin 7'si ise kadınlara satıldı. Erkekler yüzde 59,5, kadınlar yüzde 32,2 paya sahip oldu. Yüzde 1,6 payla 123 bin 962'si ise kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 77 bin 209 konut satışı ve yüzde 16 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 149 bin 316 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5 bin 703 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 50 konutla Ardahan, erkeklerde 130 konutla Hakkari oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI 40 BİNİ AŞTI

Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara 40 bin 812 konut satıldı. Yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azaldı. İlk sırayı 19 bin 175 konutla İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konutla Antalya aldı. 2 bin 746 konutla Ankara ve bin 340 konutla Bursa olarak sıralandı. Yabancılara 2020 yılı Aralık ayında ise yüzde 16.4 düşüşle 4 bin 427 konut satışı gerçekleşti. İlk sırayı 2 bin 308 konutla İstanbul aldı. Bu illeri 789 konutla Antalya, 273 konutla Ankara, 159 konutla Mersin ve 131 konutla Yalova izledi.

EN ÇOK SATIŞ İRANLILARA