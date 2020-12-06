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Konut kredisinde faiz oranları değişti! Yılsonu tarifesi

Bankalar yılsonu konut kredisi faiz oranlarını değiştirdi. Milyonlarca ev sahibi olmak isteyen vatandaş konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın 4.75 puanlık faiz artırımı sonrasında konut kredisinde de oranlar değişti. Aralık ayı itibarıyla piyasada yüzde 1'in altında faiz oranı bulmak mümkün değil. İşte değişen faiz oranları

Konut kredisinde faiz oranları değişti! Yılsonu tarifesi
Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi.
 
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