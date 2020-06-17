Konut kredisi yapılandırma olacak mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi 0,64 - 0.74 faizle yapılandırılabilir mi?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından düşük faizli konut kredisi paketinin sunulmasının ardından, kampanya önce kredi kullananlar araştırmalarını hızlandırdı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından başlatılan sonrasında Katılım Bankalarının da katıldığı 0,64 faiz oranı ile sıfır konut, 0,74 faiz oranı ile de ikinci el konut kampanyası sürerken, öncesinde konut kredisi çeken vatandaşlar arama motorlarına yöneldi, Konut kredisi yapılandırma var mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla sunduğu 4 ayrı finansman paketinden biri de konut kredisi kampanyası oldu. Konut almak isteyen vatandaşlar kamu bankaları tarafından sağlanan 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz, sıfır konutlarda 0,64 ikinci el konutlarda 0,74 faiz oranıyla kredi imkanından faydalanabilecek. Tarihi konut kredisi kampanyası öncesi kredi kullanan vatandaşlar ise yapılandırma olup olmayacağını sorusuna yanıt arıyor. Konut kredisi yapılandırma olacak mı?

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA VAR MI?

Konut kredisi yapılandırma ile ilgili yapılmış henüz resmi bir açıklama yok. Konut kredisi yapılandırma hakkında bir resmi açıklama yapılmadığın, şimdilik 0,64 - 0.74 faiz oranıyla konut yapılandırması olmayacak.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Haziran'da başlayan konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.

KONUT DÜŞÜK FAİZ İMKANI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır."

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜNCE SATILIK DAİRELERE İLGİ ARTTI

Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatması sonrası satılık dairelere ilgi yüzde 50 artarken, başvuruların satışa yansıma oranı düşük kaldı.

İlk yıl ödemesiz ve 180 ay vade gibi seçenekler sunan kredi kampanyasına, bir haftalık süreçte büyük ilgi oldu. Sektör temsilcileri, kredi faizlerinin düşmesinin ardından konuta ilginin yüzde 50 arttığını, satılık dairelerin müşteriyle dolup taştığını ancak bazı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerinin haksız zam yapması ve tüketicide yeterli peşinat bulunmaması gibi nedenlerle talebin satışa dönüşme oranının düşük kaldığını belirtti.