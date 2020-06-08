Konut kredisi hesaplama 0.64 – 0.74 – Faiz oranıyla konut kredisi nasıl hesaplanır?

Konut kredisi nasıl hesaplanır? Sorusuna Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından düşük faizli sunulan konut kredisi paketinin açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde cevap aranıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 0,64 faiz oranı ile sıfır konut, 0,74 faiz oranı ile ikinci el konut ikanı tanıyor. Konut almak isteyen vatandaşlar kamu bankaları tarafından sağlanan 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanından faydalanabilecek. Peki, Faiz oranıyla konut kredisi nasıl yapılır? İşte Konut kredisi hesaplama 0.64 – 0.74 detayları…

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi hesaplama süreciyle ilgili araştırmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını bildirmesinin ardından konut kredisi nasıl hesaplanır? Sorusuna cevap aranıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi ödeme planı için araştırmalar yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir şehirleri için 750 bin TL, diğer şehirler için 500 bin TL limitle, 0,64 oranla kullandırılacak olan konut kredisi 180 ay vadeyle sunuluyor. İşte Konut kredisi hesaplama 0.64 – 0.74…

KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak.

Konut ikinci el ise 6 ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konutta faiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak.

Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek.

İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin 284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’e ulaşacak.

Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.

KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Sıfır konutlar için örnek ödeme tablosu şu şekilde;



Kredi Tutarı (TL)

100.000

Kredi Vadesi (Ay)

180

Taksit Tutarı (TL)

937

Toplam Geri Ödeme (TL)

168.709



İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.



Kredi Tutarı (TL)

100.000

Kredi Vadesi (Ay)

180

Taksit Tutarı (TL)

1.007

Toplam Geri Ödeme (TL)

181.285