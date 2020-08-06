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Konut kredisi faizleri yükseltildi: İşte yeni oranlar...

06 Ağustos 2020 Perşembe - 13:06 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 13:06

Konut kredisi faizleri ile ilgili son dakika gelişmesi. Kamu bankaları ikinci el konutlardaki kredi faiz oranını yüzde 0.87'ye yükseltti. Daha önceden yüzde 0.79 olarak uygulanıyordu.


Konut kredisi faizi yükseltildi. Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz oranı, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz dönem korunurken ikinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79'dan yüzde 0.87'ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı.İkinci el konut almak isteyenler 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.
 
NE KADAR ÖDENECEK?
 
100 bin lira konut kredisinde yüzde 0.87 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık taksit tutarı 1345 lira oldu. (Hürriyet)
 
 

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