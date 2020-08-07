Konut kredisi faizleri yükseldi mi? 0.64 konut kredisi bitti mi, sıfır konut kredisi devam ediyor mu? (Konut kredisi faiz oranları)

Konut kredisi faizleri ile ilgili bir değişikliğe gidildi. Kamu bankaları konut kredisi faiz oranları değişti. Kamu katılım bankalarından tarafından, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla sunulan konut kredisi kampanyasında değişikliğe gidildi. Haberin ardından vatandaşlar, Konut kredisi faizleri yükseldi mi? 0.64 konut kredisi bitti mi, devam ediyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Konut kredisi faiz oranları…

Normalleşme’ sürecinde tüketimi teşvik etmek için dört yeni kredi paketini hayata geçirme kararı almasının ardından, Kamu katılım finans kuruluşları, "konut finansmanı" kampanyasında ikinci el konutlardaki kredi faiz oranlarında yükselme yapıldı. Konut kredisi faizleri yükseldi mi? 0.64 konut kredisi bitti mi? 0.64 konut kredisi devam ediyor mu? İşte yeni konut kredisi faiz oranları…

0.64 KONUT KREDİSİ BİTTİ Mİ, DEVAM EDİYOR MU? (KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI)

Kamu bankaları ikinci el konutlardaki kredi faiz oranını yüzde 0.87'ye yükseltti. Daha önceden yüzde 0.79 olarak uygulanıyordu.

Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz oranı, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz dönem korunurken ikinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79'dan yüzde 0.87'ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı.

İkinci el konut almak isteyenler 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.

100 bin lira konut kredisinde yüzde 0.87 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık taksit tutarı 1345 lira oldu.