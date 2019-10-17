Konut kredisi faizleri düşüyor! İşte en uygun konut kredisi...

Konut kredisi faizlerinde yaşanan düşüş sonrası kredili ev satışlarında yüzde 410'luk ciddi bir artış yaşandı. Kredi faizlerindeki düşüş devam ederken vatandaşların talebi de devam ediyor. İşte en uygun konut kredileri...

Ev sahibi olmak isteyip yeteri kadar nakit parası bulunmayan vatandaşlar uzun süredir konut kredisi faizlerinin düşmesini bekliyordu. Merkez bankası nın faiz kararı sonrası önce devlet bankaları ardından da özel bankalar konut kredisi faiz oranlarını düşürdü.

Ağustos ayında Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 0.99 olarak güncellendi. Ardından da Vakıfbank konut kredisi faiz oranını 0.99 düşürdü. Sonra ise Halkbank ve Ziraat Katılım konut kredilerini ayını orana çekti.

Devlet bankalarının konut kredisi hamlesinin ardından özel bankalar da faiz oranlarını aşağı çekmemeye başladı. Özel bankaların faiz oranlarındaki düşüş eğilimi ise devam ediyor.

17 Ekim itibarı ile özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ise şu şekilde;

Kuveyt Türk: 1.08

TEB: 1.15

Türkiye Finans: 1.12

Albaraka: 1.16

Yapıkredi: 1.17

İNG:1.17

Akbank: 1.17

İşbankası: 1.17

Garanti: 1.20

ICBC: 1.29

Alternatifbank: 1.30

Şeker Bank: 2.15

KONUT KREDİSİ TAKSİT HESAPLAMA

100 bin liralık kredi kullanımında eğer 0.99 olan devlet bankalarından kredi kullanmak isterseniz aylık ödeme miktarınız 1.428 TL oluyor. Toplam ödeme miktarı ise 172 bin 702 lira oluyor. Eğer özel bankalardan kredi kullanmak isterseniz 100 bin lira için aylık ödeyeceğiniz en düşük tutar 1.512 TL oluyor Toplam ödemeniz ise 180 bin 960 lira oluyor.

KONUT KREDİSİNDE VADE UZADI

Konut kredisi faiz oranın düşmesinin ardından 120 olan vade, 180 aya çıkarıldı. Kullanılan kredi daha uzun vade ile ödenirken aylık ödemeler düşürülmüş olacak. Fakat bu durumda toplam ödenecek faiz miktarının da artacağı unutulmamalıdır.

KİMLER KONUT KREDİSİ ALABİLİR

Konut kredisi almak isteyeler kimlerin konut kredisi kullanabileceğini merak ediyor. Kredi kullanımı birçok etkene bağlı. Öncelikle gelir durumunun uygun olması. Yani Aylık gelirinizin kullanacağınız kredinin yüzde 60’ını geçmemesi gerekiyor. Örneğin asgari ücretle çalışan bir kimse aylık taksit miktarı 1.280 liralık kredi kullanabilir. Bu da toplamda 90 bin liralık kredi kullanılabildiğini gösteriyor. Ayrıca kredi notunuzun düşük olmaması ve yakın zamanda kara listeye girilmemiş olması gerekiyor.

NE KADAR KONUT KREDİSİ KULLANABİLİRİM?

Ne kadar konut kredisi kullanılabileceği alınacak evin fiyatıyla ilgili olduğu gibi krediyi kullanacak kişinin net geliriyle de ilgilidir. Alacağınız evin ancak yüzde 80’ine kadar konut kredisi kullanabilirsiniz. Yani 500 bin liralık bir ev almak istiyorsanız 100 bin lira nakitte ihtiyacınız olacak.

KONUT KREDİSİ KULLANAN İHTİYAÇ KREDİSİ DE KULLANABİLİR Mİ?

Birçok kişi konut kredisi kullanırken ikinci bir kredi daha kullanıp kullanamayacağını merak ediyor. Kredi kullanımında kullanılan kredi sayısından ziyade kullanım miktarı önem taşıyor. Toplam kullanılan kredi tutarının net gelirin yüzde 60’ından fazla olmaması önemli.

KONUT KREDİSİNDE DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş eğilimi devam ediyor. Devlet bankaları anlaşmalı konut projelerinde faiz oranını 0.78’e kadar indirirken, özel bankalardaki düşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.