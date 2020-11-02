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Konut kredisi faiz oranları değişti! İşte kasım tarifesi...

02 Kasım 2020 Pazartesi - 11:27 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 11:27

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu bankaları tarafından tarihin en uygun faizli kredileri vatandaşlara sunulmuş, ev satışlarında büyük artış sağlanmıştı. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisinde son durum ne? En uygun konut kredisi hangi bankada? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarınsa son durum... İşte 2 Kasım konut kredisi faiz oranları...


Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi. Sıfır konutta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan, bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya ile hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı.

Yüzde 1'e geldi
 
Kampanyanın bitmesi ve Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrasında konut kredisi faiz oranları yeniden psikolojik sınır olan yüzde 1’i aştı. Merkez Bankası’nın 16 Ekim tarihli verisine göre, şu anda piyasada ortalama faiz oranı yıllık yüzde 15.10’a yükseldi. Bu rakam, aylık yüzde 1.25’e işaret ediyor. Özel bankalarda aylık yüzde 1.80’e çıkan oranlar uygulanıyor.
 
Sıfıra avantaj
 
Kampanya döneminde sıfır konuta sunulan avantaj, şu anda da devam ediyor. Kamu bankalarında sıfır konutlar (müteahhit satışlı, devir görmemiş) için yüzde 0.99 üzerinden 120 ay vadeli kredi bulmak mümkün. Rakam 1 milyon liranın üzerine çıkarsa veya vade 180 aya uzarsa faiz oranı yüzde 1.09’a yükseliyor.
 
 
İkinci elde durum
 
İkinci el konut için kredi kullandığınızda oranlar yükseliyor. Kamu bankalarında ikinci el konut için 120 ayda yüzde 1.25 oran uygulanıyor. Özel bankalarda sıfır konut avantajı bulunmadığı için hem sıfır hem de ikinci el konutlar için aynı oranlar var. Özel bankalarda konut kredisi oranları yüzde 1.25 ile yüzde 1.90 arasında değişiyor. (Posta)
 
Hangi bankada hangi oran var?
 

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