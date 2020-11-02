Konut kredisi faiz oranları değişti! İşte kasım tarifesi...

Sıfıra avantaj

Kampanya döneminde sıfır konuta sunulan avantaj, şu anda da devam ediyor. Kamu bankalarında sıfır konutlar (müteahhit satışlı, devir görmemiş) için yüzde 0.99 üzerinden 120 ay vadeli kredi bulmak mümkün. Rakam 1 milyon liranın üzerine çıkarsa veya vade 180 aya uzarsa faiz oranı yüzde 1.09’a yükseliyor.

İkinci elde durum

İkinci el konut için kredi kullandığınızda oranlar yükseliyor. Kamu bankalarında ikinci el konut için 120 ayda yüzde 1.25 oran uygulanıyor. Özel bankalarda sıfır konut avantajı bulunmadığı için hem sıfır hem de ikinci el konutlar için aynı oranlar var. Özel bankalarda konut kredisi oranları yüzde 1.25 ile yüzde 1.90 arasında değişiyor. (Posta)

Hangi bankada hangi oran var?