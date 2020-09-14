Konut kredisi faiz oranları arttı! Kuruşu kuruşuna yeni fiyatlar...

Ev almak isteyen herkes merakla bekliyordu ve belli oldu. Konut kredisi faiz oranları arttı.Yeni fiyatlar belli oldu. Konut kredisinde tarihi düşük seviyelerin uygulandığı kampanya sona erince, faizler yeniden yüzde 1 seviyesine geldi. Düşük faizi görüp fırsatçılıkla zam yapanlar, yükselen faizler nedeniyle talep durgunlaşınca, piyasadan çekildi. Fiyatlardaki artış sürse de hızı düştü. Peki bu ortamda konutta alım fırsatı var mı?

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi. Sıfır konutta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan, bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya konuta olan talebi harekete geçirmişti. Haziran ve temmuz da hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı. Posta'dan Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre kampanyanın sona ermesiyle konut kredisi faiz oranları yeniden psikolojik sınır olan yüzde 1 seviyesine geldi. Merkez Bankası ’nın son verilerine göre, şu anda piyasada ortalama faiz oranı yıllık yüzde 13.31’e (aylık yüzde 1.1) yükseldi. Konut kredisi faiz oranları aylık yüzde 0.99-1.09 arasında seyrediyor. Özel bankalarda ise aylık yüzde 1.15 ile 1.80 arasında oranlar uygulanıyor.

Sıfırda avantaj

Faiz seviyesi, konut alıcısı için önemli bir etken. Faizler yükseldiğinde talep yavaşlıyor, faizler düştüğünde talep canlanıyor. Peki şu andaki seviyelere göre kredi kullanırsanız ödemeleriniz ne olur? Kamu bankalarından sıfır konutlar için yüzde 0.99 üzerinden 120 ay vadeli 100 bin lira kredi kullandığınızda aylık 1.427 lira taksit ödersiniz. 10 yılın sonunda toplam ödemeniz ise 171.333 lira olur.

İkinci elde durum

İkinci el konut için kredi kullandığınızda ise oranlar yükseliyor. Kamu bankalarında ikinci el konut için yüzde 1.05 oran uygulanıyor. Buna göre 120 ay vadeli 100 bin lira kredi kullandığınızda aylık 1.469 lira taksit ödersiniz. 10 yılın sonunda toplam ödemeniz ise 176.353 lira olur. Piyasadaki ortalama oran olan yüzde 1.1 üzerinden kredi aldığınızda ise aylık 1.504 lira, toplamda 180.591 lira ödersiniz.

Fiyat artışı sınırlı

Faiz oranları tarihi düşük seviyelere gerileyince bazı fırsat çılar ortaya çıkmış, fiyatlara fahiş zamlar uygulamıştı. Fiyatlar bir gecede 100’er bin liralara varan artışlar gördü. Ancak faizler yükselince kredinin maliyeti arttı, bu da talebi yavaşlattı. Talep durgunlaşınca fırsatçılar da piyasadan çekildi. Konut fiyatlarında aylık artışlar devam etse de artış geçen aya göre sınırlı kaldı.

37 günde satış

Ağustos ayında Türkiye genelinde ortalama konut satış süresi geçen yıla göre 30 gün, geçen aya göre de 1 gün azalarak 37 güne indi.

Yüzde 3.8 artış