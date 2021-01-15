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- Konut kredisi 2021 faiz oranları! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları…
Konut kredisi 2021 faiz oranları! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları…
15 Ocak 2021 Cuma - 14:39 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 14:39
Pandeminin etkisi devam ederken, kredilere olan ilgili de arttı. İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 2021 yılına ait kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı faiz kararı açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncellemeye gitti. İşte, 2021 Halkbank, Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
2021 kredi faiz oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde güncellemeye gitti ve yeni faiz oranlarını belirledi. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranları yükseldi. İşte bankaların 2021 kredi faiz oranları...
HALKBANK FAİZ ORANLARI 2021
İhtiyaç kredisi: 1.80
Taşıt kredisi: 1.80
Konut kredisi: 1.52
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: 1.48
İhtiyaç kredisi 1.62
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.65