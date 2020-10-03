Konut kredilerinde faizler dibi gördü! Vatandaşlar akın etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi şekilde etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü; istihdama katkı, farklı sektörleri harekete geçirebilme kabiliyeti ve yurt içi talebi canlandırabilme esnekliği gibi özellikleriyle de ekonominin önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor.

Yılın ilk çeyreğinde her ay ortalama 110 bin adet konut satılırken, salgının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında konut satışları 43 bin ve 51 bin adetlere kadar geriledi. İlk üç ayda ipotekli konut satışı da aylık ortalama 43 bin seviyesinde olmuştu. Salgının en yoğun hissedildiği ve kısıtlamaların yoğunlaştığı nisan ve mayıs aylarında ipotekli konut satış adetleri sırasıyla 17 bin ve 18 bine kadar geriledi.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük maliyetli kredi imkanları yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de konut kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ve konut satışları rekor kırdı.

Konut kredisi artışı 3. çeyrekte 46,2 milyar lira

Geçen yıl sonunda 198,7 milyar lira olan konut kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 12,3 milyar lira artışla 211 milyon liraya yükseldi. Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda konut kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 211 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 211,3 milyar liraya yükseldi.

Kamu bankaları haziran ayında konut kredi faiz oranlarını tarihin en düşük seviyesine çekmesi, inşaat sektöründe de canlanmayı beraberinde getirdi. Haziran ayından itibaren konut kredilerde güçlü büyüme görüldü. Konut kredilerindeki artış haziran ve temmuz da aylık 19,6 milyar ve 30,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İki aylık dönemde konut kredilerindeki artış 50 milyar liranın üzerine çıktı.

Ağustos ve eylül aylarında konut kredi faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle konut kredileri bir miktar ivme kaybetti. Ağustos ve eylül aylarında konut kredilerindeki artış sırasıyla 12,5 milyar ve 2,9 milyar lira oldu.

Yılın 9 aylık döneminde konut kredi bakiyesinde 78,4 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi eylül sonu itibarıyla 277 milyar 129 milyon liraya ulaştı.