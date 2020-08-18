Konut kredi faizleri değişti! Rekor geldi, işte yeni kredi faiz oranları ve ödenecek taksitler…

Tarihin en düşük faizli kredisini gören vatandaş eve koştu, temmuzda konut satışında rekor üstüne rekor kırıldı. 229 bin 357 adetle tüm zamanların aylık en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Kredilerde de çifte rekor var. Konut kredi faizleri arttı. 100 bin liralık ikinci el konut kredisinin aylık ödemesi bin 427 lira.

Konutta düşük faizin ev alma iştahını ne kadar artırdığı bir kez daha görüldü. Kamu bankalarının 2 Haziran’da kredi faiz oranlarını tarihi düşük seviyelere çekmesinin ve Emlak Konut’un 2 yıl ödemesiz dönemli kampanyasının ardından konut satışları adeta uçuşa geçti. Satışlar hazirandaki rekorların ardından temmuzda da şaha kalktı ve tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı.

200 BİNİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.3, hazirana göre de yüzde 20.7 artışla 229 bin 357 konut satıldı. Bu rakam, bugüne kadar bir ayda satılan en yüksek konut adedi oldu. Daha önce 202 bin 74 adetle Aralık 2019’da en yüksek seviye görülmüştü. O dönemde de KDV ve tapu harcı indirimleri söz konusuydu.

10 KONUTTAN 6'SI

Düşük faiz etkisiyle banka kredili satışlar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 900.6 artarak 130 bin 721’e çıktı. Toplam satış içinde kredilinin payı yüzde 57’ye yükseldi. Yani 10 konuttan 6’sı krediyle satıldı. Bu rakamlarda birer rekor... Hem aylık kredili satış hem de toplam içindeki kredili satış payı tarihi seviyeye çıktı. Haziranda 101 bin 504 konut için kredi kullanılmıştı. Düşük faiz etkisiyle banka kredili satışlar; temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 900.6 artarak 130 bin 721’e çıktı. Toplam satış içinde kredilinin payı yüzde 57’ye yükseldi. Yani 10 konuttan 6’sı krediyle satıldı. Bu rakamlarda birer rekor... Hem aylık kredili satış hem de toplam içindeki kredili satış payı tarihi seviyeye çıktı. Haziranda 101 bin 504 konut için kredi kullanılmıştı.

İLK 7 AYDA DA GEÇEN YILI GEÇTİ

Yılın ilk yarısı pandemi nedeniyle kötü geçerken, haziranda faizlerin düşmesinin etkisiyle konut satışları geçen yılı geride bıraktı. Ocak-temmuz döneminde 854 bin 126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 artış gösterdi. Geçen yıl bu dönemde 608 bin 32 konut satılmıştı. Kredili satışlarda yüzde 313.9 artarak 397 bin 95 oldu. Geçen yıl bu dönemde faizler yüzde 2 seviyesinde olduğundan yalnızca 95 bin 949 konut krediyle satılmıştı.

KAMU BANKALARININ PAYI BÜYÜK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, inşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çekerek,“250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, inşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çekerek, “250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yabancılara yapılan konut satışları ise pandeminin etkisiyle düşüşte. Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.6 düşüşle yabancıya 2 bin 741 konut satıldı. Bu alanda ilk sırada 1.046 konut satışıyla İstanbul bulunuyor. Temmuzda Türkiye’den en çok konut alanlar ise 504 adetle İran vatandaşları oldu.

TALEP İKİNCİ ELE YÖNELDİ

Kamu bankalarının yaptığı kampanyada sıfır konutlar çin yüzde 0.64,ikinciel konutlar için yüzde 0.74 o

ran sunuluyordu. Sıfır konutta avantaj daha büyük olsa da vatandaşın tercihi ikinci elden yana oldu. Temmuzda yüzde 74.5 artışla 67bin 937 sıfır konut satıldı. Toplam içinde ilk satışın payı yüzde29.6oldu. İkinci el satışları ise yüzde 155 artarak 161 bin 420 oldu

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarının düşük faiz kampanyası haziran ve temmuzda sürerken, ağustosta rakamlar güncellendi, ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti. Buna göre, sıfır konutta yüzde 0.64 olan oran 120 aya kadar yüzde 0.87 oldu. İkinci elde ise yüzde 0.74 olan oran 120 aya kadar yüzde 0.99’a çıkarıldı. 180 ay vadede sıfır konutlar için yüzde 0.99, ikinci el için yüzde 1.05 oran uygulanacak.