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Konut fiyatları yükselişte mi? Ev fiyatları düşecek mi?

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 15:08 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 15:16

Ev sahibi olmak isteyenler konut fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Konut kredilerinde görülen düşüş ev fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Konut kredileri yükselme eğilimini sürdürürken ev alacaklar konut fiyatlarında son durumu merak ediyor. Konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklama yapıldı. TCMB'nin açıklaması özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den ev almak isteyenler için yol gösterici nitelikte.


Konut Fiyat Endeksi, eylülde aylık yüzde 1,6, yıllık  yüzde 27,3 artışla 146,7 seviyesinde gerçekleşti. 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020  dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
 
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde  kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek  amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Eylül 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,6  artarak 146,7 seviyesinde gerçekleşti.
 
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 yükselen KFE, aynı dönemde reel  olarak yüzde 14 artış kaydetti.
 
3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler  değerlendirildiğinde, 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara  ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,5, 1,3 ve 1,2 artış gösterdi. Endeks değerleri  2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,7, 27,2  ve 27,8 arttı.
 
  
 

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