Konut fiyatları yükselir mi? İşte ev fiyatlarının en çok artış gösterdiği 5 il!

Eylül 2020 Emlak Endeksi açıklandı. Geçtiğimiz bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller belli oldu. Corona virüse rağmen emlak fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Peki, Ev fiyatları yükselir mi? Konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği 5 il!
Türkiye genelindeki verilerden oluşturulan Hürriyet Emlak’ın Eylül 2020 Emlak Endeksi verileri açıklandı. Emlak sektörünün geçtiğimiz bir yılda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep (%56,57), Antalya (%43,19), Eskişehir (%41,02) Çorum (%38,60) ve Denizli (%35,71) geldi.
TÜRKİYE GENELİNDE SATILIK KONUT FİYATI EN ÇOK ARTAN 5 İL
Metrekare fiyatlarıyla dikkat çeken illerde ilk sırayı 6.051 TL ile Muğla aldı. Muğla’yı, 5.133 TL ile İstanbul, 3.920 TL ile İzmir ve 3.782 TL ile Antalya izledi.
5 BÜYÜK İLDE YATIRIMCISINA EN ÇOK ANTALYA KAZANDIRDI
Emlak Endeksi verileri 5 büyük ildeki devam eden hareketliliği de ortaya koydu. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %43,19 ile Antalya oldu. Antalya’yı, Ankara (%33,36), İstanbul (%25,37), İzmir (%23,65) ve Bursa (%16,14) izledi.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK KAZANDIRAN İLÇELER
Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; İstanbul Avcılar (%99,66), İstanbul Sarıyer (%98,12), Ankara Gölbaşı (%87,53), İstanbul Başakşehir (%69,14) ve Antalya Alanya (%69,05) geldi.
İSTANBUL’DA AVCILAR VE SARIYER REVAÇTA
Verilere göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan %99,66’lık yükselişle dikkat çeken Avcılar’ı, Sarıyer (%98,12), Başakşehir (%69,14), Beşiktaş (%58,60) ve Üsküdar (%57,49) izledi.
ANKARA'DA KONUT FİYATLARINDA GÖLBAŞI BAŞI ÇEKİYOR
Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı %87,53 ile liste başında yer alırken Gölbaşı’nı, Çankaya (%59,94), Pursaklar (%40,45), Etimesgut (%38,83) ve Sincan (%32,78) takip etti.
İZMİR BALÇOVA'DA EMLAK ÖNEMLİ YATIRIMLARIN BAŞINDA GELİYOR
İzmir, Balçova’da yer alan konutların bir yıllık süreçte %42,97 oranında artış göstermesi emlak yatırımımın hâlâ en önemli yatırım araçlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Balçova’yı, Buca (%37,77), Karabağlar (%36,90), Çiğli (%35,58) ve Çeşme (%34,59) izledi.
BURSA'DA NİLÜFER SON 1 YILDA YÜZDE 50 ARTTI
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde son 1 yılda satılık konutlarda yüzde 50,18 büyüme gerçekleşirken, Nilüfer’i Mudanya (%33,35), Yıldırım (%23,02) ve Osmangazi (%22,46) takip etti.
ANTALYA'DA YATIRIMLAR ARTIYOR
Türkiye’nin son 1 yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu ikinci il olan Antalya’da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Antalya satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 69,05’lik yükselişle dikkat çeken Alanya’yı, Konyaaltı (%60,42), Kepez (%58,44) ve Muratpaşa (%51,97) izledi.
KONUT FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?
Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Tandoğan, Türkiye genelinde son 1 yılda satılık konut fiyatlarının yükselişi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tandoğan, “Eylül 2020 Endeksi geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren son 1 yıl içerisinde emlak piyasasında konut satışlarında büyük bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Bu yükselişte Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Çorum ve Denizli’nin ilk 5 il arasında yer alması, Anadolu’daki yükselişi gözler önüne seriyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde başlayan konut satışlarına olan ilgi, faizler yükselişe geçmesine rağmen devam ediyor. Bu ay içerisinde de sektördeki hareketliliğin süreceğini öngörüyoruz.”