Konut fiyatları en çok hangi il ve ilçelerde arttı? Ev fiyatları ne kadar arttı?

Türkiye genelindeki verilerden oluşturduğu Şubat 2021 Emlak
Endeksi verileri açıklandı. Emlak sektörünün son 1 ayda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; satılık konut
fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5 ila 15 arasındaki artış oranlarıyla Edirne
, Bartın
, Afyonkarahisar
, Tekirdağ
ve Van
geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise; yüzde 55 ile yüzde 70 arasındaki oranlarla Muğla
, Sakarya
, Kahramanmaraş
, Gaziantep
ve Diyarbakır
başı çekti.
TÜRKİYE GENELİNDE SATILIK KONUT FİYATI EN ÇOK ARTAN 5 İL
Şubat ayı içerisinde metrekare fiyatı en yüksek illerde ilk sırayı 7.015 TL ile Muğla aldı. Muğla’yı, 5.725 TL ile İstanbul
, 4.385 TL ile İzmir
ve 4.320 TL ile Antalya
izledi.
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
Aylık Değişim
1.
Edirne
2.611 TL
3.000 TL
%14,91
2.
Bartın
3.005 TL
3.199 TL
%6,47
3.
Afyonkarahisar
2.160 TL
2.296 TL
%6,31
4.
Tekirdağ
2.183 TL
2.305 TL
%5,60
5.
Van
2.250 TL
2.371 TL
%5,40
5 BÜYÜK İLDE YATIRIMCISINA EN ÇOK ANTALYA KAZANDIRDI
Şubat 2021 Endeksi verileri 5 büyük ildeki devam eden hareketliliği de ortaya koydu. Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya’yı, İstanbul, İzmir, Ankara
ve Bursa
izledi.
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
Aylık Değişim
1.
Antalya
4.171 TL
4.320 TL
%3,58
2.
İstanbul
5.575 TL
5.725 TL
%2,69
3.
İzmir
4.300 TL
4.385 TL
%1,97
4.
Ankara
2.692 TL
2.741 TL
%1,83
5.
Bursa
2.608 TL
2.644 TL
%1,40
TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞE GEÇEN İLÇELERİ
Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; yüzde 13 ila 22 arasındaki değişimlerle İstanbul-Başakşehir, Giresun
-Merkez, Antalya-Serik, İstanbul-Arnavutköy ve Osmaniye
-Merkez geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise en yüksek artışlar yüzde 92 ila 123 arasındaki oranlarla İstanbul-Avcılar ve Sarıyer
, Muğla-Fethiye ve Bodrum
’da ve de İzmir-Foça’da dikkat çekti.
TÜRKİYE GENELİNDE SATILIK KONUT FİYATLARI DEĞİŞİM ORANLARI
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
Aylık Değişim
1.
İstanbul - Başakşehir
6.232 TL
7.620 TL
%22,29
2.
Giresun - Merkez
1.481 TL
1.750 TL
%18,12
3.
Antalya - Serik
4.324 TL
4.963 TL
%14,79
4.
İstanbul - Arnavutköy
3.235 TL
3.684 TL
%13,88
5.
Osmaniye - Merkez
1.863 TL
2.115 TL
%13,58
İSTANBUL’DA SATILIK KONUTLARDA BAŞAKŞEHİR REKORA KOŞUYOR
Verilere göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda yüzde 8 ila 22 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler ise Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Beykoz
ve Ümraniye oldu. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise yüzde 79 ila 123 arasındaki oranlarla Avcılar, Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş
ve Üsküdar başı çekti.
İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
Aylık Değişim
1.
Başakşehir
6.232 TL
7.620 TL
%22,29
2.
Arnavutköy
3.235 TL
3.684 TL
%13,88
3.
Avcılar
3.949 TL
4.439 TL
%12,42
4.
Beykoz
11.563 TL
12.671 TL
%9,58
5.
Ümraniye
4.459 TL
4.846 TL
%8,69
ANKARA’DA SATILIK KONUTLARDAKİ METREKARE FİYAT ARTIŞLARINDA POLATLI İLK SIRADA GELİYOR
Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de son 1 ayda fiyatlar yükselmeye devam etti. Polatlı liste başında yer alırken Polatlı’yı Keçiören, Etimesgut
, Mamak
ve Altındağ takip etti. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise yüzde 34 ile 90 arasındaki artışlarla Gölbaşı, Çankaya, Pursaklar, Sincan
ve Keçiören dikkat çekti.
Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
Aylık Değişim
1.
Polatlı
1.350 TL
1.423 TL
%5,41
2.
Keçiören
2.207 TL
2.297 TL
%4,10
3.
Etimesgut
2.758 TL
2.831 TL
%2,64
4.
Mamak
1.854 TL
1.901 TL
%2,53
5.
Altındağ
2.051 TL
2.085 TL
%1,69
İZMİR’DE GÜZELBAHÇE, SATILIK KONUT FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞLE DİKKAT ÇEKTİ
İzmir, her dönem olduğu gibi satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 ay içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Güzelbahçe, Seferihisar, Urla
, Kemalpaşa
ve Çeşme geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise Foça, Urla, Çiğli, Seferihisar ve Menderes yüzde 55 ile 93 arasındaki yükseliş oranlarıyla dikkat çekti.
İzmir satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
Aylık Değişim
1.
Güzelbahçe
7.834 TL
8.426 TL
%7,54
2.
Seferihisar
4.649 TL
4.991 TL
%7,37
3.
Urla
8.422 TL
9.018 TL
%7,07
4.
Kemalpaşa
2.727 TL
2.909 TL
%6,67
5.
Çeşme
13.504 TL
14.306 TL
%5,94
ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE SATILIK KONUTA OLAN YATIRIM ARTIYOR
Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların yüzde 15 arttığı Serik oldu. Devamında yüzde 4 ile 8 arasındaki artışlarla Finike
, Döşemealtı, Kaş ve Konyaaltı
geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise yüzde 50 ile 85 arasındaki artışlarla dikkat çeken ilçeler Konyaaltı, Serik, Alanya
, Muratpaşa ve Kepez
oldu.
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
Aylık Değişim
1.
Serik
4.324 TL
4.963 TL
%14,79
2.
Finike
2.871 TL
3.105 TL
%8,14
3.
Döşemealtı
4.455 TL
4.722 TL
%6,01
4.
Kaş
8.353 TL
8.800 TL
%5,36
5.
Konyaaltı
6.524 TL
6.815 TL
%4,46
BURSA’NIN ŞUBAT ŞAMPİYONU MUDANYA OLDU
Bursa’nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri yüzde 2 ile 8 arasındaki oranlarla Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Yıldırım ve Gemlik
oldu. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise %18 ile 55 oranındaki artışlarla Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi
ve Yıldırım sıralandı.
Bursa satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
Aylık Değişim
1.
Mudanya
3.161 TL
3.409 TL
%7,84
2.
Nilüfer
3.215 TL
3.352 TL
%4,25
3.
Orhangazi
2.053 TL
2.121 TL
%3,34
4.
Yıldırım
2.273 TL
2.346 TL
%3,23
5.
Gemlik
2.556 TL
2.611 TL
%2,17
Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, şubat ayı verilerini şu şekilde değerlendirdi:
“2021 yılının ilk çeyreğini tamamlamak üzereyiz. TÜİK’in açıkladığı şubat ayına ilişkin konut istatistiklerine göre satışlar bir önceki aya kıyasla yükseliş içerisinde. Ocak ayında gerçekleşen konut satış rakamları 70 bin 587 iken bu rakamın şubat ayında %15 oranında artarak 81 bin 222’ye yükseldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz senenin ocak-şubat ayları arasındaki oran %4’tü. Bu bağlamda her ne kadar konut satışları 2020 yılının şubat ayına kıyasla %31,6 düşmüş olsa bile ilk iki aydaki makasın bu sene daha açık olması sektör için umut verici. Yüksek faizlerin etkisiyle ev alımına olan ilgi hâlâ düşük seviyede. Ancak yılın ikinci yarısında beklentiler faizlerin düşmesi üzerinde toplanıyor. Böyle bir durumda piyasanın hızlanması kaçınılmaz. Biz de Hürriyet Emlak olarak hazırladığımız Şubat 2021 Endeksi’nde satılık konutların hem son 1 ayda hem de son 1 yılda il ve ilçe bazındaki yükselişini gözler önüne serdik. Satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 ayda en yüksek artış Edirne ilinde ve Başakşehir ilçesinde gerçekleşti. Yıllık bazda değerlendirdiğimizde ise Muğla’da %70’e yakın bir fiyat artışı oldu. İlçe olarak baktığımızda ise gayrimenkule olan yatırımda ciddi bir yükselişin olduğu göze çarpıyor. İstanbul’un Avcılar ve Sarıyer ilçeleri değerlenirken, Muğla’nın Fethiye
ve Bodrum ilçelerinde %100’ün üzerindeki fiyat artışı Ege’nin de değerlenmeye devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de hem Ege bölgesinde hem de Türkiye genelinde gayrimenkulün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”