19 Temmuz 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.786 -0.02 EURO 7,8510 0.52
USD 6,8610 0.07 ALTIN 399,440 0.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

Konut fiyatları düşecek mi? Konut satışları rekor kırdı!

19 Temmuz 2020 Pazar - 17:39 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 17:52

Düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde yaklaşık 1,5 ayda tüm zamanların en yüksek konut kredi artışı yaşandı. Konut faizlerindeki indirim konut satışlarında rekoru da beraberinde getirdi. Ancak sektör temsilcilerine göre konut alımlarında başlangıçtaki aşırı ilginin azaldığını belirtiyor. Bunun da nedeni fırsatçı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketleri. Peki, Konut fiyatları düşecek mi? İşte konut satışları ile ilgili sektörün görüşleri...


Konut sektöründe kamu  bankalarının düşük maliyetli destekleri etkisini göstermeye devam ederken, ülke  genelinde yaklaşık 1,5 ayda kullanılan konut kredi tutarında rekor kırıldı. Ancak konut satışları ile ilgili başlangıçtaki aşırı ilgi azaldı. Sektör temsilcilerine göre konuta olan ilginin azalmasındaki en büyük sebep fırsatçı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketleri. Ancak, bu durum tersine dönebilir. Peki, Konut fiyatları düşecek mi? İşte konut satışları ile ilgili değerlendirmeler...
 
Kamu bankalarının düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde yaklaşık 1,5 ayda tüm zamanların en yüksek konut kredi artışı yaşandı. 
 
Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi,  faiz indiriminin yapıldığı haziran ayından itibaren yaklaşık 1,5 aylık dönemde 35  milyar lira artışla 246,3 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın daha önce en  yüksek artış gösterdiği dönem 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.
 
Ekonominin önemli sac ayaklarından birisi olan ve tek başına yüzlerce  alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe, kamu bankalarının haziran ayı  başındaki düşük maliyetli desteklerinin etkisi her geçen gün verilere yansıyor. 
 
Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek  haziran rakamlarına ulaştı.
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan  konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar  liraya yükseldi.
 
Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle  211 milyar liraya ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde ise konut kredileri 19,9 milyar  artışla 230,9 milyar liraya çıktı.
 
FAİZ ORANLARINDA EN DÜŞÜK DÖNEM
 
Normalleşme süreci kapsamında hem inşaat sektörünün canlanması hem de  vatandaşların konut edinebilmeleri için kamu bankaları öncülüğünde konut kredi  faiz oranları yüzde 0,64 ile tarihi düşük seviyeye indirildi. Böylece konut kredi  kullanımı da haziran ayıyla birlikte ciddi şekilde yükseldi. Konut kredisindeki  artışta, vatandaşların ertelenmiş talebinin yanı sıra ekonomide beklentilerin  iyileşmesi de önemli rol oynadı.
 
1 Haziran-10 Temmuz itibarıyla konut kredi bakiyesinde 35 milyar  lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi 10 Temmuz  itibarıyla 246 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl sonundan bu yana ise  konut kredi bakiyesi 47,6 milyar lira artışla rekor tazeledi.
 
KONUT SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR!
 
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, düşük oranlı kredi  kampanyası sayesinde haziranda konuta başlayan ilginin devam ettiğini belirterek, temmuzda hazirandaki hareketliliğin sürdüğünü söyledi.
 
FIRSATÇILAR GERÇEK DEĞERİNİN ÜSTÜNDE FİYAT İSTİYOR
 
Temmuzda konut satış istatistiklerinde haziran rakamlarının  aşılabileceğini dile getiren Aşa, "Ancak ağustosla birlikte azalmaya  başlayacağını düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi fırsatçı ev sahipleri ve  gayrimenkul şirketleri. Fiyatları aşırı artırmaları ve gerçek değerinin çok  üstünde bedel istemeleri konutun satılmamasına neden oluyor. Ev arayan kişi de bu  yüzden vazgeçiyor." dedi.
 
Aşa, başlangıçtaki aşırı ilginin başvuran herkesin kredi alamaması  nedeniyle de azaldığını kaydederek, şu anda gerçek alıcıların konut için  arayışını sürdürdüğünü anlattı.
 
KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
 
Fiyatlarda henüz geriye doğru gidişin olmadığını ancak bu konuda  beklentilerinin bulunduğunu aktaran Aşa, "Evini satamayan kişi mecbur fiyatı indirecek. Türkiye'de konut almak isteyen milyonlar var. Bu kesim uygun fiyat ve  ödeme koşullarıyla konut almayı sürdürecek." şeklinde konuştu.
 
 
 
 

ETİKETLER

Düşük oranlı kredi kampanyası Konut fiyatları Konut fiyatları düşecek mi konut satışları düşük oranlı kredi kampanyası kredi Konut kredisi kamu bankaları kredi kampanyası kamu bankaları kamu bankaları konut kredileri faiz indirimi Konut kredileri faiz indirimi konut kredi faiz oranları Konut kredi düşük oranlı kredi gayrimenkul şirketleri uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla konut almak Konut kredisi faiz oranı konut kredisi konut kredisi faizleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.