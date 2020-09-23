Konut devi konkordatodan çıktı, yeni projeler için düğmeye bastı

Mali sıkıntıya giren şirketlere yönelik yasal koruma mekanizmalarından biri konkordato. Mahkemenin verdiği geçici ve kesin mühlet kararı ile şirketler de rahat bir nefes alabiliyor. Anılan dönemde hacizlere karşı korumaya alınan şirketler mali yapılarını düzeltme yoluna gidiyor.
SERMAYESİ 40 MİLYON TL
40 milyon liralık sermayesi ile konut sektörün önemli oyuncularından biri konumunda olan Semerkand Yapı da benzer bir yola başvurdu. Ancak şirket, tahmin edilen de kısa bir süre içinde konkordatodan çıktı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporları da şirketin konkordatodan kısa sürede çıkmasına zemin hazırladı.
MAL VARLIĞI 600 MİLYONA YAKIN
Hazırlanan raporlara göre söz konusu varlıkların piyasa değeri 600 milyon liraya yakın.
YOL KAZASI YAŞADIK
Semerkand Yapı AŞ yetkilileri konkordato başvuruları için “Bir yol kazası oldu” yorumunda bulundu. Yetkililer "Şirket olarak ekonomiye katma değer yaratmaya, istihdam katkısı sunmaya devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki yakın zamanda çok daha güçlü bir biçimde yapacağız. Hem ulusal, hem uluslararası bir dizi büyük firma ile önemli projelerimiz hayata geçecek” diye konuştu.