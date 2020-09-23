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Konut devi konkordatodan çıktı, yeni projeler için düğmeye bastı

23 Eylül 2020 Çarşamba - 11:26 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 11:26

Gayrimenkul devin Semerkand Yapı'nın konkordatodan çıktığı açıklandı. Şirket yetkilileri "Mal varlığı, borçlarından çok. Konkordatoya başvurumuz bir yol kazasıydı. Şimdi çok daha güçlü bir konumdayız. İstihdama katkı sunmaya devam edeceğiz” diye açıklama yaptı.


Mali sıkıntıya giren şirketlere yönelik yasal koruma mekanizmalarından biri konkordato. Mahkemenin verdiği geçici ve kesin mühlet kararı ile şirketler de rahat bir nefes alabiliyor. Anılan dönemde hacizlere karşı korumaya alınan şirketler mali yapılarını düzeltme yoluna gidiyor. 
 
SERMAYESİ 40 MİLYON TL
 
40 milyon liralık sermayesi ile konut sektörün önemli oyuncularından biri konumunda olan Semerkand Yapı da benzer bir yola başvurdu. Ancak şirket, tahmin edilen de kısa bir süre içinde konkordatodan çıktı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret  Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporları da şirketin konkordatodan kısa sürede çıkmasına zemin hazırladı. 
 
MAL VARLIĞI 600 MİLYONA YAKIN
 
Hazırlanan raporlara göre söz konusu varlıkların piyasa değeri 600 milyon liraya yakın. 
 
YOL KAZASI YAŞADIK
 
Semerkand Yapı AŞ yetkilileri  konkordato başvuruları için “Bir yol kazası oldu” yorumunda bulundu. Yetkililer "Şirket olarak ekonomiye katma değer yaratmaya, istihdam katkısı sunmaya devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki yakın zamanda çok daha güçlü bir biçimde yapacağız. Hem ulusal, hem uluslararası bir dizi büyük firma ile önemli projelerimiz hayata geçecek” diye konuştu.

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