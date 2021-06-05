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Konuştukça 73. Bölüm Fragmanı

05 Haziran 2021 Cumartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 14:35

Konuştukça 73. Bölüm Fragmanı yayında!


Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz! Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici’nin sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de!
 

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Konuştukça Konuştukça FRAGMAN Konuştukça 73. bölüm
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