Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici’nin sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de!
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Konuştukça 69. bölüm fragmanı yayında!
27 Mayıs 2021 Perşembe - 13:06 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 13:06
Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz!
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