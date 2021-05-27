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Konuştukça 69. bölüm fragmanı yayında!

27 Mayıs 2021 Perşembe - 13:06 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 13:06

Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz!


Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici’nin sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de!

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konuştukça fragman bölüm
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