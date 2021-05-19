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Konuştukça 68. bölüm fragmanı yayında!

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:20 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 12:20

Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici’nin sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de!


Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz! Özlem Yıldız'ın sunumuyla "Konuştukça" programı cumartesinden itibaren her cumartesi-pazar günleri Kanal D'de!

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