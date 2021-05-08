Konuştukça 65. Bölüm Fragmanı

Programın bu bölümünde Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, Astrolog ve Spiritüel Danışman Ferdi Bozduman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ruşen Atmaca, Avukat Sedef Şener Duman ve Avukat Tuba Yaşar konuk oluyor.

Programın bu bölümünde, şef Elif Korkmazel şöbiyet yaparken, Özlem Yıldız oğlu Demir ile Anneler Günü’ne özel mutfağa giriyor. Demir, annesi Özlem Yıldız ile kalp şeklinde pizza yaparken, annesine olan sevgisini anlatacak.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, sağlıklı bir cilt için kolajenin önemini anlatırken, kolajen miktarını artırmanın doğal yollarını sizler için paylaştı. Astrolog ve Spiritüel Danışman Ferdi Bozduman ise, karma çeşitleri, hayatımızda kendi kendimize yaptığımız blokajları ve karmanın ikili ilişkiler üzerindeki etkilerini paylaştı.

Avukat Sedef Şener Duman ve Avukat Tuba Yaşar, ayrımcılık tazminatı nasıl talep edilir, işçinin yaşadığı kazalar hangi şartlar altında iş kazası olarak değerlendirilir, pandemi döneminin iş hukukuna etkileri nelerdir sorularını yanıtladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ruşen Atmaca, erkek kısırlığı ve tüp bebek tedavisindeki son gelişmeleri açıkladı.