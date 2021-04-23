Konuştukça 60. bölüm fragmanı yayınlandı!

Programın bu bölümünde, mutfakta harikalar yaratan şef Elif Korkmazel, iftar sofralarınızı güzelleştirecek hem ekonomik hem pratik hem de doyurucu, tavuk kapama tarifi verdi. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Doktor Orkun Müftüoğlu, miyop, hipermetrop ve astigmat hastalığının tedavi yöntemlerini anlattı. Avukat Ayla Ergüven Ülük, boşanmalarda çocuğun velayeti hangi durumlarda kime verilir, velayetin değiştirilmesi davasının şartları nelerdir, kardeşlerin velayeti nasıl düzenlenir? sorularını yanıtladı. Nöroloji Uzmanı Doktor Oğuzhan Onultan, Alzehimer ve unutkanlık oluşturan Demans türlerine dair önemli bilgi verdi. Medikal Estetik Hekimi Doktor Biran Ekici, güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmak için son trend tedavi yöntemlerini anlattı. Karma Astrolog Alev Demir, bu hafta meydana gelecek akrep dolunayında hangi burçların şanslı hangilerinin daha dikkati olmalı gerektiğini açıkladı.
Konuştukça her Cumartesi ve Pazar saat 08.30’da Kanal D’de...