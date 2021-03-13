Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz! Özlem Yıldız'ın sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de!
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Konuştukça 49. Bölüm Fragmanı
Konuştukça 49. Bölüm Fragmanı
13 Mart 2021 Cumartesi - 12:53 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 12:53
Konuştukça 49. Bölüm Fragmanı yayında!
- 36 milyon dolarlık bakırı kaldırım taşıyla değiştirdiler
- Neslihan Atagül hakkında şok iddia! Hastalığını...
- EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) yarın yapılacak! EKYS saat kaçta başlayacak, EKYS kaç dakika?
- TEKNOFEST'te Helikopter Tasarım Yarışması
- Arka Sokaklar 582. Bölüm Fragmanı-2
- Konuştukça 49. Bölüm Fragmanı