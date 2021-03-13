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Konuştukça 49. Bölüm Fragmanı

13 Mart 2021 Cumartesi - 12:53 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 12:53

Konuştukça 49. Bölüm Fragmanı yayında!


Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz! Özlem Yıldız'ın sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de!
 

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Konuştukça Konuştukça 49. Bölüm Konuştukça 49. Bölüm Fragmanı
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