3 Ocak Pazar sabahı yayınlanacak olan programa Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Parlakgümüş,Astrolog Ferdi Bozduman ve Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Yalçın, Yatırım Danışmanı Mert Başaran konuk oluyor. Konuştukça her Cumartesi ve Pazar saat 08.30’da Kanal D’de!
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Konuştukça 29. Bölüm Fragmanı
02 Ocak 2021 Cumartesi - 16:43 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 16:50
Konuştukça 29. Bölüm Fragmanı yayında!
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