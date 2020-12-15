Konuştukça 23. bölüm fragmanı yayında!
15 Aralık 2020 Salı - 17:25 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 17:25
Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz.Özlem Yıldız'ın sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de!
Konuştukça 23. bölüm fragmanı yayında! Programın yeni bölüm konukları, Kozmetolog ve Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, İş insanı Niyazi Ercan, Ortodonti Uzmanı Dr. Gizem Altuğ Türkyılmaz olacak.
Konuştukça her Cumartesi ve Pazar saat 08.30’da Kanal D
’de.