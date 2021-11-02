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Konuştukça 116. bölüm fragmanı yayında!

02 Kasım 2021 Salı - 12:25 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 12:25

Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz!


Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz! Özlem Yıldız'ın sunumuyla "Konuştukça" programı cumartesinden itibaren her cumartesi-pazar günleri Kanal D'de!
 

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