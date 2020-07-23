23 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.311 1.04 EURO 7,9310 0.06
USD 6,8470 -0.06 ALTIN 413,650 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uzun süreli güneşlenme ciltte önemli sorunlara neden olabilir

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 11:38 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:40

Uzmanlar yaşam ve enerji kaynağı olan güneşin sağlık üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu ancak kontrolsüz ve uzun süreli güneşlenmenin birtakım zararlara yol açabileceğini belirterek, bu nedenle güneş koruyucu kullanılmasını öneriyor.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Doç.  Dr. İlkin Zindancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneşin yararları olduğu  kadar, kontrolsüz ve uzun süre güneşte kalınmasının ciddi sağlık sorunlarına  neden olabileceğini söyledi.
 
Belirtileri güneş yanıkları
Birçok insanın kafasında "Güneş ışınlarına aşırı maruz kalındığında  görülebilecek bulgular nelerdir ve nasıl tedavi edilir?" sorusunun takıldığına  işaret eden Zindancı, aşırı ve kontrolsüz güneş temasıyla görülebilecek  bulguların kızarıklık, batma, yanma, kaşıntı, hassasiyet gibi belirtilerle  seyreden güneş yanıkları olduğunu ifade etti.
 
Doç. Dr. İlkin Zindancı, bazen bunların üzerine içi  su toplayan küçük  kabarcıklar eklenebileceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:
"Böyle durumlarda cilde nemlendirici ve kaşıntı giderici kremlerin  sürülmesi ve bol sıvı alımı faydalıdır. Güneş yanığı çok şiddetli ise hekim  tavsiyesi ile hafif kortizonlu veya ağrı kesici kremler, haplar da  kullanılabilir. Bir başka akla takılan soru da 'Güneş ışınlarına uzun süre maruz  kalınırsa ne gibi problemler oluşabilir?' sorusudur. Uzun süreli güneş maruziyeti  birikici etki ile deride lekelenme, incelme, damarlarda genişleme, kırışma gibi  belirtilere yol açar ve derinin yaşlanmasına sebep olur. En önemli sorun ise bir  kısmı hayatı tehdit edebilen deri kanserlerinin oluşmasıdır."
 
Güneş, doğru faydalanıldığında şifa kaynağı
Zindancı, "Yaşam ve enerji kaynağı olan güneşin sağlığımız üzerindeki  etkisi çok büyüktür. Birtakım deri hastalıklarının iyileşmesinde ve D vitamini  sentezi üzerinde çok önemli etkileri vardır. Ancak kontrolsüz ve uzun süreli  güneşlenme, birtakım zararlara yol açabilir. Bu nedenle mutlaka güneş koruyucu  kullanılmalıdır." diye konuştu.
 
D vitamini sentezi için ise güneş ışınlarından doğru şekilde  faydalanmanın önemine değinen Zindancı, şunları ifade etti:
"D vitamini insan vücudunda kalsiyum metabolizmasını düzenleyerek  kemik ve diş gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca D vitamininin bağışıklık  düzenlenmesi, tansiyon kontrolü, kanserden korunma gibi işlevleri de vardır. D  vitamini, güneş ışınları içinde bulunan UVB'nın direkt deriye temas etmesiyle  deride oluşur. Bunun için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-15.00 saatleri  arasında, vücudun küçük bir alanının 15-20 dakika güneş ışınlarına maruz kalması  yeterlidir. Güneş koruyucu, bariyer oluşturduğundan, D vitamini sentezini önler  ancak deriyi koruduğundan mutlaka kullanılmalıdır. Bu nedenle, sürekli güneş  ışınlarına maruz kalan yüz benzeri alanlar yerine her iki kolun ön iç yüzü gibi  bir alanın belirtilen şekilde kısa süreli güneşlendirilmesi, günlük D vitamini  sentezi için yeterlidir."
 

ETİKETLER

güneşlenme güneş cilt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.