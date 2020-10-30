D vitamini takviyesi pankreasınızı vurmasın

Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için pek çok kişinin bilinçsizce D vitamini takviyesi aldığını belirten Prof. Dr. Onur Yaprak “ D vitamini zehirlenmesi başlangıçta baş ağrısı, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, kabızlık, şuur bulanıklıkları, huzursuzluk, sinirlilik, kas güçsüzlüğü gibi şikayetlere yol açarken daha ileri kronik toksisitede damar sertliği, yüksek tansiyon gibi kalp ve damar sistemi hastalıkları, böbrek taşı, pankreas iltihabı, kemiklerde ağrı ve kırılmaya eğilim gelişebilir” dedi.

Koronavirüse karşı pandemi döneminde bağışıklığı kuvvetlendirmek için bilinçsizce kullanılan D vitamini takviyesine karşı önemli uyarılarda bulunan rgan Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, “Pek çok insan yüksek dozda D vitamini takviyesi alır ve yan etkilerin oranı nispeten düşüktür. Bununla birlikte takviyeler veya gıdalarda uzun süreli ya da aşırı D vitamini tüketimi olumsuz yan etkilere neden olabilir. D vitamini toksisitesi ile ilişkili önemli yan etkilerin çoğu kanda kalsiyum yükselmesi ile ilgilidir” diye konuştu.

“KANSER İLE YETERSİZ D VİTAMİNİ ARASINDA İLİŞKİ BULUNDU”

Vitaminlerin metabolizma için gerekli olan küçük moleküller olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şu ifadeleri kullandı: “D vitamini, A, D, E ve K vitaminlerini içeren yağda çözünen vitaminler ailesine aittir. Bu vitaminler, yağ ile iyi emilir ve karaciğer ile yağlı dokularda depolanır. Birçok vitamin içinde diğer vitaminlerden farklı olarak D vitamini olarak adlandırılan ‘kolekalsiferol’ aslında bir hormondur ve güneş ışınları sayesinde cildimizdeki kolesterolden üretilir. D vitaminin başlıca görevleri arasında; kalsiyum, magnezyum ve fosfatın emilmesi ve düzenlenmesi, kemiklerin sertleşmesi, hücrelerin büyümesi ve farklılaşması, bağışıklık fonksiyonu, sinir ve kas fonksiyonun sağlanması gelmektedir. Asıl görevi kemiklerin gücünü koruması olmasına rağmen son yıllarda bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklarda, bazı kanser hastalarında D vitamini düzeylerinin yetersiz olduğu tespit edilmesi üzerine birçok hastalıkla D vitamini eksikliği arasında ilişki kurulmuştur.”

EN BÜYÜK D VİTAMİNİ KAYNAĞI GÜNEŞ

“Günlük D vitamini ihtiyacının ancak yüzde 10 ila 20 kadarının besinlerle alındığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaprak, “Kalan yüzde 80 ila 90’ı güneş ışığına maruz kalarak sentezlenir. Yazın öğle saatlerinde haftada 3-4 kez 15-20 dakika güneşlenme ile yaklaşık 10.000 ila 20.000 IU arası vitamin D dozuna eşdeğer düzeyde D vitamini sentezi gerçekleşir. Süt ürünleri, balık yağları ve yağlı balıklar (somon, uskumru, ton balığı, sardalye), yumurta sarısı, tereyağı, karaciğer D vitamini açısından zengin besinlerdir. D vitamini seviyesi kanda ölçülebilir, ideal olarak 30-50ng/ml arasının yeterli vitamin D düzeyi olduğunu kabul ediyoruz. 50 ng/ml üzeri bazı rahatsızlıklar hissedilmeye başlansa da kan düzeyi 200 ng/ml üzerine çıktığında D vitamini toksisitesi başlar” ifadelerini kullandı.

“FAZLASI BÖBREK TAŞI VE PANKREAS İLTİHABI YAPABİLİR”