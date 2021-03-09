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Kontrollü normalleşme ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 50 arttı, riskli iller...

AA |  09 Mart 2021 Salı - 9:24 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 9:24

Koronavirüs sürecinde kontrollü normalleşme başladı. İllerdeki vaka durumuna göre farklı tedbirlerin alındığı şehirler renklere göre kategorilere ayrıldı. Şehirler kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 grupta değerlendiriliyor. Turuncu kategoride bulunan İzmir'den ise önemli bir açıklama geldi. Vali vatandaşlara uyarıda bulundu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat-5 Mart'ta şehirdeki Kovid-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını, kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi.


Vali  Köşger,  yaptığı açıklamada, geçen yıl marttan bu yana  Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Türkiye'nin yaklaşık 2 hafta önce kontrollü  normalleşme sürecine girdiğini hatırlattı.
 
İzmir'in bu süreçte yüksek riski simgeleyen "turuncu" grupta yer  aldığını belirten Köşger, "8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız  44,39, 20-26 Şubat haftasında ise 53,42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada  ise bu rakam 66,47 yükseldi. Kendi içinde vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir  artış var." dedi.
 
Kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik 14 bin kişiyle denetimlere devam  ettiklerini, her gün farklı temalarla kontroller yapıldığını kaydeden Köşger,  şöyle konuştu:
 
   "Denetimlerimiz sıklaşacak. İzmir'de vatandaşımızın uzun süren  salgından sıkılmış olduğunu biliyoruz ancak biraz erken rehavete kapılmanın daha  büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini de bilmemiz lazım. Kontrollü normalleşme  denilen şey, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamak. Buna riayet etmezsek  rakamlar hızlı şekilde kırmızı bölgeye evrilecek. Tekrar başa dönmüş olacağız.  İzmir 4,5 milyonluk bir şehir. Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım herkesin  başına bir polis dikmemiz mümkün değil. Vatandaşın kendi sağlığını düşünerek  kendi tedbirlerini almasını bekliyoruz."
 
"Hastanelerde yoğunluk yok"
 
Köşger, vatandaşların özellikle açık alanlarda yan yana oturarak  sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini, buna bir de maskelerini çıkarmaları  eklenince virüsün bulaşma riskinin yükseldiğini söyledi.
 
İzmir'de artan vaka sayılarına rağmen hastanelerde yoğunluk  yaşanmadığına işaret eden Köşger, "Hastane, yoğun bakım ve entübasyonla ilgili  sıkıntımız yok. Özellikle 30 Ekim'deki depremin ardından Kovid-19 kentimizde  zirve yapmıştı. O dönemde de sıkıntı yaşamamıştık. Vatandaşımız 'Virüs mutasyona  uğradı artık çok ölümcül değil' diye düşünebilir ama virüs ölümcül olmaya devam  ediyor. Her gün kentimizde 7-8 kişi bu virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor."  ifadelerini kullandı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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