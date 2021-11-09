Kontrolleri aksatmayın! Kalp hastalığı ve kansere neden olabilir!

Türkiye'de her 4 yetişkinden üçünde diş çürüklerine rastlandığını belirten Diş Hekimi Hüsnü Temel, “Diş kontrollerinin aksatılması, kalp rahatsızlıklarından kansere kadar çok sayıda riskli hastalığa kapı aralıyor. Sağlıksız beslenme de diş kayıplarını artırıyor. Kaybedilen dişler için ayları bulan sancılı implant tedavisini, kurum bünyesindeki laboratuvarımız ve dijital teknolojilerle 1 güne indirmeyi başardık” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları dünyada görülen en yaygın diş sorunları arasında yer alıyor. Türkiye'de de 35-44 yaş arası yetişkinlerin yüzde 73,8’inde diş çürüklerine, yüzde 62’sinde diş eti hastalıklarına rastlanıyor. Ağız ve diş sağlığının pandemide daha da önem kazanan bağışıklığın güçlendirilmesinde büyük bir işlevi bulunduğunu belirten Diş hekimi Hüsnü Temel, “Diş problemleri mide ve kalp hastalıklarından kansere kadar çok sayıda sağlık sorununa yol açabiliyor. Ağız ve diş sağlığını korumak için 6 ayda bir diş kontrolüne gitmek gerekiyor. Gelişmiş ülkeler bunu çok iyi başarabilirken, Türkiye’de hâlâ dişimiz çürümeden diş hekimine gitmiyoruz. Bu nedenle diş kayıpları artarken implant tedavisine daha çok ihtiyaç duyuluyor” dedi.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER HATA PAYINI SIFIRA İNDİRİYOR

Dt. Hüsnü Temel, “İşleme başlanmadan önce hastalarımızın üç boyutlu çene filmini çekiyor ve buna uygun tedavi rehberi hazırlıyoruz. Bu rehberle implantların yerleştirileceği pozisyonu, implantların çap ve boylarını da belirleyebiliyoruz. Uygulama öncesinde de dijital ortamda hazırladığımız kaplamaları kullanarak deneme yapıyoruz. Böylece hata payını sıfıra indirerek tedavi sürecini 1 günde tamamlıyoruz” diye bilgi verdi.

DİŞİMİZİ FIRÇALAMIYORUZ

Ağız ve diş sağlığında yaşanan sorunların temelinin diş fırçalama alışkanlığının yoksunluğuna dayandığını belirten Dt. Hüsnü Temel, “Pandemi döneminde yaşamın evlerden sürdürülmesiyle diş temizliğimizi daha çok ihmal etik. Aşırı karbonhidrat, yağ ve şeker içeren beslenme alışkanlığı edinerek de dişlerimize yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptık. Bu durum da diş kayıplarını artırdı. Belirli aralıklarla diş hekimine gitmeyi gerektiren implant ve protez tedavileri pandemi nedeniyle ertelendi. Ancak gelişen teknoloji sayesinde bu tür tedavilerin süresini 1 güne düşürmeyi başardık” ifadelerinde bulundu.

YETERLİ VE NİTELİKLİ KEMİK MİKTARI VE SAĞLIKLI DİŞ ETLERİ ŞART!

İmplant tedavisinin fonksiyonel ve uzun ömürlü protez yapımına olanak sağladığını kaydeden Dt. Hüsnü Temel, “Yeterli ve nitelikli kemik miktarı ve sağlıklı diş etleri, implantın başarısını etkiliyor. Bu nedenle tedavi öncesinde kemik miktarının yoğunluğu belirlenmeli. Aksi halde birden çok implant denemesi yapılmak zorunda kalınıyor. Bu durumda hastalar için tedavi süreci oldukça sancılı bir hale gelebiliyor” diye sözlerine ekledi.