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Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA |  05 Kasım 2021 Cuma - 9:17 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 9:17

Tekirdağ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.


Tekirdağ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi. Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi. Geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.

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