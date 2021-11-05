Tekirdağ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi. Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi. Geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.
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Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA | 05 Kasım 2021 Cuma - 9:17 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 9:17