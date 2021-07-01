Kademeli normalleşme sürecinin 3. aşaması başladı. İçişleri Bakanlığı 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında kalkan ve devam edecek kısıtlamalara yönelik alınan kararları kamuoyu ile açıklandı. Peki, Konserler yasak mı? Konser yasağı bitti mi?

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı başladı. Yaklaşık 15 aydır var olan kısıtlamaların pek çoğu ortadan kalktı. Merak edilenlerden biri konserlerin durumu oldu. Konserler olacak mı, konser yasağı kalktı mı? Konserler ne zaman başlayacak?

Konser yasağı kalktı mı, konserler olacak mı?

1. Bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması tamamen son buldu.

2. Müzik sınırlaması gece 24.00'e çekilirken, yeme-içme sektörü ise ruhsat saatlerine göre hizmet vermeye devam edecek. Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak.

3. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına izin verilecek.

4. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

5. Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak

6. Şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi, ayakta yolcu alınabilecek ve maske takmak zorunlu olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilecek.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00¬-16.00 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.

8. Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.

9. Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.

10. Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulundurulacak. Mangal yakılabilecek.