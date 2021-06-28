İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Peki, konserler ne zaman başlayacak 2021, 1 Temmuz’da konserler açılacak mı?

1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Konserler ne zaman başlayacak 2021, 1 Temmuz’da konserler açılacak mı?

KONSERLER AÇILACAK MI?

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Genelgede konuya ilişkin "Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir." ifadesi yer aldı.

YEME-İÇME YERLERİNDE KİŞİ KISITLAMASI KALDIRILDI

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

MÜZİK YAYINI 24.00'E KADAR

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede, canlı müzik dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabileceği belirtiliyor.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE DE KISITLAMALAR KALDIRILDI

Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

Konaklama tesislerine yönelik ilgili genelgelerle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verileceğine bildirilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır."

Genelgede işletmeciler tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınması gerektiği vurgulandı.

DÜĞÜNLERDE KATILIMCI SINIRLAMASI YOK

Genelgede nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Covid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlere uyulmak kaydıyla, STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek.

Nikah ve düğünlerde ise yiyecek/içecek ikramı yapılabilecek.

Canlı müziğin saat 24.00'a dek sürebileceği belirtilen genelgede "­Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun,

dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir." denildi.

SOKAK DÜĞÜNLERİNDE KARAR HIFZISSIHHA'DA

Genelgede köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verileceği maddesi yer alırken belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacağı belirtildi.

TOPLU ULAŞIM VE SEYAHAT KISITLAMALARI SONA ERDİ

Genelgede Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske

ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verileceği belirtildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

Öte yandan, 1Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.