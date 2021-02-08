Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.
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Kong: Kafatası Adası fragmanı!
08 Şubat 2021 Pazartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 17:11
Başrollerinde Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson ve Brie Larson'ın olduğu "Kong: Kafatası Adası" filmi cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
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