Kong: Kafatası Adası fragmanı!

Başrollerinde Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson ve Brie Larson'ın olduğu "Kong: Kafatası Adası" filmi cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.