Kömürhan Köprüsü ne zaman açılacak? Dünyada en uzun 4. köprü Kömürhan Köprüsü hangi illerden geçecek?

Kömürhan Köprüsü ne zaman açılacak? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde, stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü bugün açılacak.

Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası Kömürhan Köprüsü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor. Köprü, tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alıyor. Köprünün yapımında Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanıldı.Kömürhan Köprüsü veya diğer bilinen adıyla İsmet Paşa Köprüsü, Elâzığ-Malatya karayolunun 51. kilometresinde, Fırat Nehri üzerinde bulunmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, mevcut köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan Malatya- Elazığ illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli ulaşım tesis edilmesi amacıyla 2014 yılında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelindeki çalışmalar tamamlandı.

Kömürhan Köprüsü bölgede, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Şırnak, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Erzurum, Şanlıurfa, Kars ve Bitlis olmak üzere 16 il için lojistik açıdan önemli bir yere sahip geçiş noktası olacak.

Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli'nin de beton kaplaması dahil yapımı tamamlandı.

'Özel teknolojik köprü' sınıfındaki köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısalacak.

Büyük ölçüde yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yürütülen gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün iki yakasında, iş makinelerine Türk bayrağı asıldı. Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin, bağlantı yolları ve ikincil işleri de bitti.

Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan gergin eğik kablolu Yeni Kömürhan Köprüsü, tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi sınıfında 4'üncü uzun köprü. Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş oldu. İmalatında 7 bin ton çelik kullanılan köprüde, çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre.

Köprünün açılışı yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılacak.