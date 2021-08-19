19 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.451 -0.72 EURO 9,9450 0.68
USD 8,4790 0.56 ALTIN 487,470 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Komşusuyla tartıştı, evden tüfeğini alıp ateş açtı!

DHA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 11:37 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 11:37

Eskişehir'de Selami S. (54), tartıştığı komşusu Yaşar Güneş'i (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Selami S., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki apartmanda oturan Selami S. ile Yaşar Güneş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selami S., evinden ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp, komşusu Güneş'e ateş açtı.
 
Silah seslerini duyanların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş, sağlık görevlilerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Selami S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

ETİKETLER

Eskişehir pompalı cinayet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.