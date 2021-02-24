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Komşusunu öldürdü; kalbini pişirip ailesine yedirdi!

DHA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 17:30 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 17:54

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 3 kişiyi öldürmekle suçlanan 42 yaşındaki Lawrence Anderson, komşusunu öldürüp kalbini akrabalarına yedirdiğini itiraf etti.


Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oklahoma eyaletinde 3 kişiyi öldürmekle suçlanan 42 yaşındaki Lawrence Anderson, komşusunu öldürüp kalbini akrabalarına yedirmek için pişirdiğini itiraf etti.
 
Anderson, 9 Şubat’ta 41 yaşındaki Andrea Lynn Blankenship’ı Oklahoma eyaletindeki Chickasha şehrindeki evinde bıçaklayarak öldürdü.
 
AİLESİNE YEDİRMİŞ
 
Blankenship’in evinden ayrılan Anderson, yanında yaşadığı akrabasının evine gitti.  Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu'nun arama izninde Anderson'ın, 'kalbi kendi evine götürdüğü ve ailesine yedirmek üzere kalbi patatesle pişirdiği' belirtildi.
 
ERKENDEN SALIVERİLDİ
 
Yerel medyada çıkan habere göre, 2017 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Ocak ayında erken salıverilen Anderson’ın o zamandan beri akrabaları Delsie Pye ve Leon Pye ile yaşadığı ifade edildi. Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu’na göre, Anderson daha sonra, 67 yaşındaki Leon Pye ve onun 4 yaşındaki torunu Kaeos Yates’i öldürdü.
 
Delsie Pye’nin de iki gözünden bıçaklandığı ancak saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi. Anderson’ın cinayetleri işlediği gün gözaltına alındığı belirtildi.Hastaneye kaldırılan Anderson’un, suçunu itiraf etmesi üzerine 2 gün sonra Blankenship’in cansız bedeni bulundu. Anderson’un Grady şehir hapishanesinde bulunduğu ve ‘uyuşturucu, aile içi şiddet’ gibi suçlardan sabıka kaydığı olduğu belirtildi.
 

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