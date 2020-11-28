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Komşuları kötü koku ihbarı yapınca acı gerçek ortaya çıktı!

DHA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 23:32 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 23:32

Afyonkarahisar'da, komşuların gelen kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu polis, evine girdiği Mehmet Selahattin Örsdemirin (88) cansız bedeniyle karşılaştı.


Afyonkarahisar Kadınana Caddesi'ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Selahattin Örsdemir'in evinden gelen kötü koku üzerine komşular akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yatağında Selahattin Örsdemirin cansız bedeniyle karışlaştı.
 
Çağrılan sağlık ekipleri Örsdemir'in 10- 15 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde şüpheli bir durum olmadığını belirledi. Örsdemir'in cansız bedeni inceleme yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yapılacak otopsi sonucunda Selahattin Örsdemir'in ölüm nedeni belirlenecek.
 

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Afyonkarahisar komşu kötü koku
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