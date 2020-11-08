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Komşular isyanda! Yine Korona partisi...
İş insanı Ali Cem Resne, 2 hafta önce Rumelihisarı’ndaki villasında 200 kişilik parti vermişti. Sabah 07.00’ye kadar süren, sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiyi polis basmıştı. Bir kez daha pandemiyi yok sayan iş insanı; yeni bir parti verdi. Komşular isyan etti.
Posta'nın haberine göre; İş insanı Ali Cem Resne, önceki gece Rumelihisarı'ndaki evinde 200 kişilik bir parti verdi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı geceye birçok ünlü isim de katıldı.